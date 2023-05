La première idée de Textor, recruter à l’OM !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le tremblement de terre numéro 2, après la mise à l'écart brutale de Jean-Michel Aulas, arrive à l'Olympique Lyonnais. John Textor veut tout changer et ses premières idées l'envoient vers l'OM.

Jean-Michel Aulas débarqué de manière sèche et inattendue avant même la fin de la saison, ou encore la fin de son contrat de trois ans signé lors de la vente du club, John Textor est désormais le grand patron de l’Olympique Lyonnais. L’Américain, qui ne compte pas s’installer dans le Rhône et diriger le club au quotidien, même s’il est le plus prestigieux et le plus puissant de sa galaxie, va désormais devoir trouver des hommes pour s’entourer et faire fonctionner le club selon ses directives.

🦁 Nos 2⃣1⃣ Lyonnais convoqués pour la réception de l'AS Monaco, ce vendredi à 21h au @GroupamaStadium 👊🔴🔵#OLASM pic.twitter.com/j5Zs5VDetb — Olympique Lyonnais (@OL) May 18, 2023

Le propriétaire de l’OL est donc attendu au tournant, alors qu’un grand coup de balai est annoncé depuis des semaines désormais, notamment dans les bureaux. John Textor veut un club qui fonctionne à sa façon, et il y a énormément de travail pour cela. En plein audit sur place après l’avoir fait par ses avocats, l’homme d’affaire cherche désormais à composer sa nouvelle équipe, et il se penche notamment vers l’OM pour cela. Les transferts entre joueurs des deux « Olympiques » sont rares, mais chez les dirigeants, c’est quasiment de l’inédit. C’est pourtant le souhait de l’un des conseillers sportifs de John Textor les plus écoutés par l’Américain, à savoir Dougie Freedman. Ce dernier est directeur sportif de Crystal Palace et il a toute l’oreille du successeur de Jean-Michel Aulas.

L'OM déjà prêt à tourner la page Louis-Jean

Et selon L’Equipe, l’ancien joueur écossais fait actuellement le forcing pour provoquer l’arrivée de Mathieu Louis-Jean, comme recruteur en chef de l’Olympique Lyonnais. Problème, l’ancien défenseur passé notamment par Le Havre et Nottingham Forest, est actuellement en place à l’OM. Mais ce problème pourrait rapidement être réglé, sachant que celui qui a été nommé il y a tout juste un an envisage de céder sa place, et que Pablo Longoria a déjà ciblé son remplaçant. Le turn-over pourrait se faire en douceur et permettre à Louis-Jean, qui s’est fait un nom par la qualité de son réseau de scouting, notamment en Angleterre puisqu’il a oeuvré par le passé à Manchester United, d’arriver à Lyon avant le mercato estival. De là à voir des cibles de l’OM basculer aussi du côté de l’OL, il n’y a pas qu’un pas que la folie du mercato peut largement permettre. Cela même si les deux « Olympiques » n’ont jamais eu besoin d’un tel transfert pour se retrouver sur des pistes similaires.