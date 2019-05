OL : Juninho mis sous pression, le boss de Lyon c'est lui !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

A l’issue de la victoire lyonnaise contre Caen samedi soir, Jean-Michel Aulas a confirmé les venues de Juninho et de Sylvinho.

L’un sera le futur directeur sportif des Gones tandis que l’autre, adjoint de Tite avec la sélection brésilienne, va succéder à Bruno Genesio au poste d’entraîneur. Dans la capitale des Gaules, la pression va être grande sur les deux hommes, et notamment sur Juninho. Car pour Nicolas Puydebois, c’est clairement l’ancien milieu de terrain de l’OL qui a les clés du camion. La réussite ou non de Lyon dépend donc en grande partie de lui désormais…

« On connaît Juninho en tant que joueur, en tant qu’icône lyonnaise. C’est une vraie preuve de confiance de la part du président de le laisser choisir le futur entraîneur du club. D’autant que Sylvinho n’a jamais été entraîneur numéro un. C’est donc une marque de confiance, mais cela engendre aussi de grandes responsabilités. J’ai des certitudes sur l’état d’esprit et le côté compétiteur de Juninho, mais il va falloir qu’on apprenne à connaître Sylvinho car on part un peu dans l’inconnu » a confié le consultant du site Olympique et Lyonnais, impatient de voir ce que va donner le duo Juninho-Sylvinho à l’œuvre. Mais qui met déjà une jolie petite pression sur le premier cité.