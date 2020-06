OL : Juninho fout dehors les joueurs qui ne sont pas contents

Dans : OL.

Juninho a évoqué ce mercredi le mercato de l'Olympique Lyonnais et cela sans aucun tabou. Le directeur sportif brésilien a lâché quelques infos et quelques punchlines.

Juninho était évidemment de sortie à l’occasion de la présentation officielle de Tino Kadewere, qui rejoint l’Olympique Lyonnais en provenance du Havre. Et si Bruno Cheyrou était également de la fête, ce n’est pas le nouveau patron de la cellule recrutement de l’OL qui s’est exprimé concernant le marché des transferts qui s’est ouvert lundi en France, et qui s’étendra à l’Europe en juillet. Sans langue de bois, le directeur sportif brésilien du club de Jean-Michel Aulas a fait le tour des dossiers chauds du mercato de l’Olympique Lyonnais, et notamment de ceux qui touchent Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Car Juninho l’avoue, si ces deux joueurs devaient partir, l’OL ne recrutera pas des seconds couteaux. Et il a également prévenu que les joueurs qui ne sont pas motivés à l'idée de jouer sous le maillot lyonnais pouvaient demander un bon de sortie, il sera accordé sans discuter.

Et Juni de faire le tour du sujet mercato de manière efficace. « Moussa Dembélé et Houssem Aouar font partie des meilleurs joueurs de l’équipe avec un profil différent. Houssem est formé à la maison. Il nous apporte la touche technique. On va analyser les offres. Moussa a une marge de progression. Il marque des buts. Si on perd deux joueurs de ce niveau, on aimerait les remplacer par des joueurs du même niveau. Défensivement, on discute avec Pierre Kalulu pour la signature de son premier contrat professionnel. On espère une réponse favorable cette semaine. On a trois arrières droit. Léo Dubois a joué plus de matches. On va discuter avec Kenny Tete et Rafael. On sera ouvert à un départ. Memphis, on savait que cela allait être un défi. On a discuté pour une prolongation. On a envie qu’il reste. Memphis est devenu un vrai leader avant sa blessure. Il a fait beaucoup d’efforts pour récupérer. Il va faire sa préparation pour jouer. On ne sait pas si on va arriver à le faire prolonger. Je pense qu’il sera prêt pour jouer contre la Juventus, a indiqué le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, conscient qu’après une première année compliquée à son poste, il va devoir rectifier le tir sous peine de se mettre sous une pression colossale. Ce qui l'a poussé à prévenir l'effectif de Rudi Garcia. Quand je suis arrivé l'année dernière j'ai été surpris de voir des joueurs qui n'étaient pas contents d'être là et de jouer avec nous. J'ai été étonné car peu de clubs évoluent à un niveau supérieur au nôtre. Ces joueurs-là, s'ils ne sont toujours pas heureux, doivent partir. »