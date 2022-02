OL : Juninho est parti, il y avait un premier secret caché

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Quelques semaines après son départ, des informations sont révélées sur le passage de Juninho à l’Olympique Lyonnais. On apprend par exemple que l’ancien directeur sportif avait une autre priorité avant de nommer Sylvinho entraîneur en 2019.

Toujours victime des tacles du président Jean-Michel Aulas, Juninho n’a pas laissé que de bons souvenirs après son deuxième passage à l’Olympique Lyonnais. Celui qui a quitté son poste de directeur sportif a subi les conséquences de mauvaises décisions. A commencer par la nomination de son premier entraîneur Sylvinho en mai 2019. Une erreur de casting puisque le technicien restera moins de cinq mois. Lui qui n’était pas la priorité de Juninho, davantage séduit par le profil de Fernando Diniz.

#Aulas💬 : "#Juninho a décidé de partir sans même que l'on en soit informé. L'expérience est une déception." — Inside Gones (@InsideGones) February 2, 2022

« Nous avions commencé à échanger en amont, a raconté à So Foot le coach récemment passé par Vasco de Gama. Il aimait ce que mes équipes proposaient. Juninho avait un peu la même vision du football que moi : dominer dans le jeu, bien jouer, gagner tout en plaisant aux supporters. » Finalement, les discussions n’iront pas bien loin dans la mesure où Fernando Diniz n’avait pas les diplômes nécessaires pour entraîner en Europe. Un coup dur lourd de conséquence. Car le flop Sylvinho allait placer Juninho dans une position inconfortable en interne.

« Il savait qu’il n’était plus en odeur de sainteté depuis l’échec Sylvinho et n’osait plus prendre de décisions, a confié une ancienne connaissance de Juninho. (...) Il trouvait aussi que Garcia était trop laxiste avec Aouar, qu’il donnait trop de liberté et d'avantages à Memphis Depay. La mentalité des footballeurs actuels l’a un peu choqué. » Passif, l’ex-dirigeant de l’Olympique Lyonnais n’était pas non plus à la hauteur selon l’entourage des joueurs. « Il ne remplissait aucune attribution traditionnelle d’un directeur sportif, a témoigné un agent. Au mieux, il aurait dû être un ambassadeur de l’OL. » En réalité, Sylvinho n’était peut-être pas la seule erreur de casting.