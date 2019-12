OL : Juninho en planque derrière Aulas, L'Equipe s'étonne

Dans : OL.

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, la qualification de l’OL pour la phase finale de la Ligue des Champions a presque été reléguée au second plan cette semaine.

Les incidents d’après-match ont mis en lumière la fracture de plus en plus importante entre les joueurs et les supporters. Memphis Depay est monté au créneau et a fait preuve d’un grand sens des responsabilités en agissant puis en parlant pour défendre ses coéquipiers. Du côté des supporters, la position n’a pas évolué et les joueurs sont désormais pris pour cible. Une situation tendue que Jean-Michel Aulas va tenter de désamorcer à coups de sanction, de réunion et de déclarations dont il a le secret. Comme à son habitude, le président de l’OL prend le taureau par les cornes et va faire le travail pour que tout le monde tire dans le même sens. Mais L’Equipe met les pieds dans le plat après les évènements, et se demande ce que fabrique Juninho. Le directeur sportif brésilien, qui devait décharger Aulas des décisions sportives mais aussi de la communication, a été totalement transparent cette semaine.



« Parmi les interrogations qui affleurent, celle-ci : où était Juninho ? Jean-Michel Aulas a annoncé depuis le printemps dernier que son idée était de laisser le pouvoir au plus grand joueur de l'histoire du club. Mais le Brésilien semble réticent à le prendre. Personnage le plus populaire de l'OL auprès des supporters, il est resté silencieux et invisible, mardi soir », a souligné le quotidien sportif, qui se demande ce qui se trame en coulisse avec l’ancien numéro 8, qui a beaucoup de mal à se situer dans ce nouveau rôle. S’il reste très apprécié chez les supporters, sa communication chancelante avec Sylvinho, puis son choix de faire venir Rudi Garcia ont en tout cas semé le doute chez ses plus fervents soutiens.