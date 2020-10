OL : Juninho dos au mur, Facundo Pellistri s’éloigne !

Dans : OL.

Pressenti pour devenir la seconde recrue lyonnaise de l’été après Lucas Paqueta, le prodige uruguayen Facundo Pellistri est encore loin de Lyon…

En marge de la présentation de l’ancien milieu offensif de l’AC Milan, le directeur sportif lyonnais se voulait plutôt confiant quant à la venue de Facundo Pellistri à l’Olympique Lyonnais. « Pellistri c'est bien avancé. J'espère qu'on va pouvoir finaliser aussi. On parlera de lui quand il arrivera. Il est jeune, il a 18 ans » faisait simplement savoir mercredi soir le directeur sportif des Gones. L’optimisme était de mise, d’autant plus que Jean-Michel Aulas confirmait dans la foulée que les choses étaient bien engagées. Mais selon les informations obtenues par le journal uruguayen Ovacion, un brutal retournement de situation est en train de se produire dans ce dossier complexe à bien des égards.

En discussions depuis le mois de juin, l’Olympique Lyonnais et Penarol ont trouvé un accord sur le montant de l’indemnité de transfert, ainsi que sur le pourcentage à reverser au club uruguayen lors de la revente de Facundo Pellsitri. Toutefois, les Carboneros semblent plus déterminés que jamais à l’idée de conserver leur meilleur joueur jusqu’au mois de décembre, comme cela avait précédemment été évoqué. « On donne notre priorité au sportif » a ainsi fait savoir une source du club de Penarol au quotidien uruguayen. De son côté, l’Olympique Lyonnais a déjà fermé la porte à l’idée de recruter Facundo Pellsitri avant de le prêt dans la foulée pour quelques mois à Penarol. Dans les rangs de l’état-major lyonnais et notamment de Juninho, il est clair que l’Uruguayen doit rejoindre immédiatement l’OL. Reste maintenant à voir si le club rhodanien sera contraint d’augmenter son offre afin de bénéficier des services de Pellistri dès cet été, ou si l’OL prendra la délicate décision d’abandonner totalement ce dossier…