OL : Facundo Pellistri arrive jeudi à Lyon !

Dans : OL.

Le dossier Facundo Pellistri s'est accéléré et le jeune joueur uruguayen est désormais attendu jeudi à Lyon afin de s'engager avec le club de Jean-Michel Aulas.

Confirmant les informations de Canal+, qui samedi avait annoncé un accord entre l’Olympique Lyonnais et Penarol au sujet de Facundo Pellistri pour un montant de 7ME, L’Equipe indique ce soir que le club uruguayen a finalement accepté de laisser partir dès maintenant son jeune attaquant de 18 ans et pas en décembre comme Penarol le souhaitait initialement. En échange l’OL a accepté de payer 5ME plus 2ME de bonus, Penarol conservant 40% de la propriété de Facundo Pellistri.

Selon le quotidien sportif, Facundo Pellistri devrait participer à une dernière rencontre de Copa Libertadores avec Penarol, mardi contre Colo-Colo, puis il embarquera dans un vol vers la France où il est attendu jeudi à Lyon afin de passer sa visite médicale et signer un contrat jusqu'en 2025 avec l'Olympique Lyonnais. Ce sera la fin d'un très long feuilleton pour Juninho, qui avait fait de l'ailier uruguayen sa priorité lors de ce mercato estival, et pour les supporters de l'OL qui attendaient cela avec impatience, Facundo Pellistri étant annoncé comme une petite merveille en Uruguay. Décidément, les pépites sud-américaines se bousculent en Ligue 1 ces derniers temps.