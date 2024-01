OL ‍: Textor viré de Lyon, Jérôme Rothen en rêve

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Successeur de Jean-Michel Aulas à la présidence de l’Olympique Lyonnais, John Textor peine toujours à faire l'unanimité, et son départ est déjà souhaité chez certains médias influents.

Prendre la suite de Jean-Michel Aulas, qui a fait passer l’OL de la L2 à la Ligue des Champions en l’espace de quelques années, n’est pas une mission facile. Et pourtant, John Textor se donne du mal pour remettre Lyon à sa place. En plus d’investir assez copieusement cet hiver, l’Américain tente de mettre en place un projet chez les Gones, avec notamment une nouvelle direction sportive menée par le directeur sportif David Friio et le chef du recrutement Matthieu Louis-Jean. Si ces choix sont salués par les supporters, sachant que Lyon est en train de réaliser un mercato d’hiver intéressant avec les arrivées de jeunes prometteurs comme Malick Fofana ou Gift Orban, les résultats ne parlent pour l’instant pas en la faveur de Textor. Barragiste, l’OL traverse une saison très compliquée. Trop pour Jérôme Rothen, qui espère que l’Américain va bientôt laisser sa place de président de l’OL.

« L’OL a perdu son ADN avec Textor »

💬 "Pour l'instant, John Textor ne comprend rien au football. À force de donner la possibilité à ces gens-là d'avoir plusieurs clubs, c'est la mort du football."



@RothenJerome espère que Textor ne restera pas longtemps dans le football français.

#RMCLive pic.twitter.com/kJ4NJYfTSg — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 25, 2024

« Textor est bien parti pour couler tous ses clubs. Il a les mêmes méthodes partout. Déjà, je ne comprends pas comment la loi autorise un investisseur à avoir plusieurs clubs. C’est un vrai problème. Ça fait du mal au foot. L’OL a perdu son ADN avec Textor. Il a dégagé tous les anciens. Il découvre le foot, mais il pense tout connaître. Ça me dérange. Pour l'instant, John Textor ne comprend rien au football. Dans tous les clubs où il est, c’est la bérézina à tous les niveaux. Il doit écouter et respecter les supporters. Là, on a l’impression que tout passe au-dessus de sa tête. Il a fait des déclarations incroyables. Dès qu’il ouvre la bouche, il en sort des bonnes. Et ses déclarations lui reviennent en pleine tête. À force de donner la possibilité à ces gens-là d'avoir plusieurs clubs, c'est la mort du football. Il faut stopper tout ça ! J'espère que Textor ne restera pas longtemps dans le foot français, car ça pourrait être problématique », a lancé le consultant de RMC, qui a donc du mal à comprendre comment Jean-Michel Aulas a pu vendre son club à Textor. Et surtout quelle est la stratégie de l'Américain persuadé de connaitre mieux que quiconque le football français.