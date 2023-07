OL ‍: Juninho dément une énorme fake news

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A en croire les informations de la presse brésilienne, Juninho est l’un des conseillers de l’ombre de John Textor, notamment pour les choix effectués par l’homme d’affaires américain dans son club de Botafogo.

Les premiers pas de John Textor à l’Olympique Lyonnais sont guettés avec méfiance du côté des supporters, davantage encore depuis le passage raté devant la DNCG, qui a sanctionné le club rhodanien en encadrant sa masse salariale et ses indemnités de transfert. Au Brésil, les supporters de Botafogo, un autre club de la galaxie de John Textor, sont nettement moins méfiants à l’égard du propriétaire américain de l’OL.

Et pour cause, Botafogo a obtenu de bons résultats depuis le rachat du club par John Textor. A en croire les informations du site brésilien Globo, le businessman s’appuie sur de nombreux conseillers pour prendre ses décisions dans les différents clubs qu’il possède. A Botafogo, un certain Juninho chuchoterait à son oreille et lui aurait par exemple conseillé de faire confiance à Claudio Caçapa en tant qu’entraîneur intérimaire pour compenser dans l’urgence le départ de Luis Castro à Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite.

Juninho dément être un conseiller caché de Textor

L’information a logiquement été reprise en masse par les supporters de l’OL dans l’espoir pourquoi pas de revoir Juninho dans un rôle officiel au sein de l’organigramme du club lyonnais. Mais auprès de RMC, média pour lequel il a été consultant ces dernières années, Juninho a tenu à démentir l’information selon laquelle il fait partie des conseillers de John Textor à Botafogo. L’ancien directeur sportif de l’Olympique Lyonnais a tenu à vite rétablir la vérité en expliquant qu’il n’avait jamais apporté le moindre conseil à John Textor, que ce soit sur le choix de nommer Claudio Caçapa ou sur une autre décision à Botafogo. Consultant pour « Rothen s’enflamme » sur RMC, l’ex-meneur de jeu et directeur sportif de l’OL ne souhaite pas reprendre de rôle officiel dans un club pour l’instant et devrait continuer son rôle de consultant sur l’antenne de la radio la saison prochaine.