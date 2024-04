OL ‍: Juninho balance sur Nemanja Matic

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé à l'Olympique Lyonnais lors du récent mercato d'hiver, Nemanja Matic a énormément apporté à son nouveau club. Juninho a glissé une idée dans l'oreille de Pierre Sage.

John Textor et les dirigeants de l'OL se sont battus pour faire venir Matic du Stade Rennais en janvier dernier, le club breton ne voulant pas laisser partir l'international serbe sans avoir trouvé un remplaçant. Finalement, le club de François Pinault a fini par accepter l'offre lyonnaise et le joueur de 35 ans s'est engagé jusqu'en 2026 avec Lyon. Sur le plan sportif, l'ancien joueur de Manchester United a énormément apporté en matière d'expérience, même si tout n'a pas été parfait. Loin de là. Désormais loin de la capitale des Gaules, et surtout loin de l'Olympique Lyonnais où son retour avait été envisagé au plus fort de la crise hivernale, Juninho regarde toujours les matchs de son club de coeur. Dans L'Equipe, et à quelques heures du match OL-Brest, la légende de Lyon donne un avis sans détours sur Nemanja Matic.

Matic apporte ce qu'il peut à Lyon

Nemanha #Matic à l'#OL, c'est officiel. Le milieu serbe s'engage jusqu'en 2026. Le montant du transfert s'élève à 2,6 M€ pic.twitter.com/jBoQiosiVx — Le Progrès OL (@LeProgresOL) January 27, 2024

Ne voulant pas trop critiquer les performances de celui qui est la sentinelle lyonnaise, Juninho souffle son analyse dans l'oreille de Pierre Sage. « Il est lent et lourd, et c'est sûr qu'à cause de ça, il souffre à certains moments. Mais il est fort techniquement et donc capable de jouer en une tou­che, car il anticipe toujours, il est in­telligent. L'OL était tellement faible à ce poste, au niveau de la maturité physique et de la qualité technique, qu'il a immédiatement apporté beaucoup d'équilibre. Avec le temps, l’idéal serait qu’il soit utilisé pour certains moments clé dé la saison. Mais pour l’instant, c’est très difficile de l’enlever de l’équipe, car je trouve ses performances régulières » a confié, dans le quotidien sportif, le septuple champion de France avec l'OL. Et à Lyon, quand Juninho parle, on l'écoute.