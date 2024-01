OL ‍: Matic à Lyon, enfin une bonne nouvelle

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Nemanja Matic a tenté le bras de fer pour forcer son départ de Rennes vers Lyon, mais cette stratégie n’est pas payante pour l’instant. Malgré tout, le club breton envisage un départ du Serbe… à ses conditions.

Il y a deux jours, Nemanja Matic a surpris tout le monde à Rennes. L’international serbe a fait ses valises et a pris la direction de la gare. Au revoir la Bretagne, l’ancien joueur de Chelsea, Manchester United ou encore l’AS Roma est parti sans prévenir personne et en ratant par conséquent des séances d’entraînements auxquelles il était convié. La réaction du club rennais a été logiquement de s’insurger face à un « comportement inadmissible » de la part de son milieu de terrain de 35 ans, lequel fait le forcing pour rejoindre l’Olympique Lyonnais lors de ce mercato hivernal.

Matic revient à Rennes et fait une grande annonce https://t.co/AL7slqK3jl — Foot01.com (@Foot01_com) January 11, 2024

Du côté rhodanien, on pouvait craindre que Rennes, échaudé, bloque de manière définitive le transfert de son joueur. Ce ne sera pas le cas selon RMC, qui affirme que le Stade Rennais n’a pas l’intention de bloquer son joueur ni d’entamer des procédures disciplinaires. Le club breton a bien conscience que le mariage n’a jamais marché avec Nemanja Matic et ne mettra pas son veto à un départ, y compris dans un club de Ligue 1. Une excellente nouvelle pour l’OL et pour son directeur sportif David Friio, qui fait du recrutement de Matic une priorité depuis le début du mercato hivernal.

Rennes veut vendre Matic... mais pas toute suite

Cela étant, le Stade Rennais souhaite boucler ce dossier à ses conditions, financières et en termes de timing. Pour Florian Maurice, il n’est pas envisageable que Matic joue avec l’OL contre Rennes. Or, les deux équipes s’affronteront le 26 janvier prochain au Groupama Stadium. On peut légitimement penser que le Stade Rennais va donc jouer la montre en validant le départ de sa star lors de la dernière semaine du mercato. Un scénario d’autant plus plausible que l’actuel 10e de Ligue 1 souhaite avoir le remplacement de Matic avant de vendre ce dernier. Pierre Lees-Melou, auteur d’une première partie de saison excellente avec Brest est pisté mais rien ne dit que ce dossier avancera rapidement puisque Brest n’est pas vendeur. Autrement dit, l’OL peut toujours croire en ses chances de rafler la mise dans le dossier Matic… mais il faudra se montrer patient.