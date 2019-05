OL : Juninho a bossé, un premier rdv mercato programmé !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

C'est donc ce dimanche que Juninho est arrivé à Lyon, où le nouveau directeur sportif de l'OL tiendra mardi une conférence de presse en compagnie de Jean-Michel Aulas, mais également de Sylvinho, entraîneur qu'il a choisi pour l'accompagner dans ce come-back lyonnais. Et visiblement Juninho ne fait pas une visite juste pour s'exprimer face à la presse, puisque l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais et nouvel homme fort du club rhodanien a déjà programmé un rendez-vous important concernant le mercato.

L'Equipe affirme en effet que dès mercredi Juninho rencontrera Florian Maurice afin de parler des profils déjà étudiés par le patron de la cellule recrutement de l'OL. « Juninho considère Maurice comme extrêmement compétent, il apprécie le travail qu’il a réalisé ces dernières années, il l’a déjà confié à plusieurs proches, et il souhaite s’appuyer sur lui de manière durable », précise le média sportif, qui éteint au passage les rumeurs qui évoquaient un possible départ de Florian Maurice de l'Olympique Lyonnais. Et en amont de cette réunion, Juninho aurait déjà planché de son côté sur les joueurs à même de venir renforcer l'effectif mis à la disposition de Sylvinho après avoir étudié les forces et faiblesses de l'équipe lyonnaise actuelle.