OL : José Mourinho a été vu à Lyon, la rumeur est relancée !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

« L’Olympique Lyonnais dément catégoriquement avoir contacté Laurent Blanc, ou tout autre entraîneur ». Dans un communiqué publié lundi sur son site officiel, l’Olympique Lyonnais haussait le ton et affirmait qu’aucun coach n’avait été contacté pour préparer la saison prochaine. Pourtant, les rumeurs autour d’une possible arrivée de Laurent Blanc se multiplient ces derniers jours. Mais visiblement, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France n’est pas le seul entraîneur à être associé à l’Olympique Lyonnais.

Et pour preuve, le site Entreprendre.fr affirme que José Mourinho est également pressenti pour prendre la suite de Bruno Genesio dans la capitale des Gaules. Selon le média, l’ancien entraîneur de Manchester United a même été aperçu ce mardi matin à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Pour rencontrer ensuite Jean-Michel Aulas ? Cela reste tout de même assez difficile à croire pour l’heure, le président rhodanien ayant rappelé la semaine dernière que José Mourinho n’était pas compatible financièrement avec un club tel que l’Olympique Lyonnais. Mais si elle se vérifie, cette information jettera forcément le trouble, et un très gros doute sur une possible arrivée du Portugais à Lyon.