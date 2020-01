OL : Jonathan David, la grosse surprise de Lyon au mercato ?

Dans : OL.

Qu'est ce que tu fais au mercato ? A cette question, l'Olympique Lyonnais pourrait répondre en annonçant la signature de Jonathan David, l'attaquant de La Gantoise.

Rudi Garcia l’a répété samedi en marge de la victoire de l’Olympique Lyonnais à Bordeaux, il compte sur un ou des renforts dans le domaine offensif lors de ce marché hivernal des transferts. Avec les pertes pour le reste de la saison de Jeff Reine-Adélaide et de Memphis Depay, l’OL ne peut pas rester comme cela et Jean-Michel Aulas a confié qu'il en était parfaitement conscient. Mais à cette période, il est difficile de trouver la perle rare, aucun club ne voulant laisser partir un attaquant efficace. Cependant, ce lundi L’Equipe annonce que l’heureux élu du mercato lyonnais pourrait avoir été trouvé du côté du championnat de Belgique en la personne de Jonathan David. Agé de 20 ans, cet international canadien, natif de New York, joue sa deuxième saison sous le maillot de la Gantoise avec qui il a signé un doublé cette saison contre l’AS Saint-Etienne en Europa League.

Le meilleur buteur de la Gold Cup 2019 à Lyon

Lié avec la formation belge jusqu’en 2023, Jonathan David ressemble clairement à un gros pari sur l’avenir, ses statistiques étant probantes (9 buts et 7 passes décisives depuis le début de la saison), mais son prix étant musclé. Le quotidien sportif affirme en effet que les dirigeants de La Gantoise réclament 20ME pour leur attaquant, également sur les tablettes de l’Ajax Amsterdam et du FC Porto. Avant de rejoindre le club belge, Jonathan David évoluait à Ottawa, et c’est là que les scouts de la Gantoise sont allés le chercher en janvier 2018. Avec l’équipe nationale canadienne, l’attaquant convoité par l’Olympique Lyonnais a notamment marqué 6 buts lors de la Gold Cup 2019 et fini premier au classement des buteurs de cette compétition.