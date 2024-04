OL ‍: John Textor vers une première décision impopulaire

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Leader de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette est courtisé hors d'Europe. Le club rhodanien ne s'opposera pas à son départ si un gros chèque venait à tomber.

Il n'y a absolument rien n’est à redire sur la deuxième partie de saison de l’Olympique Lyonnais, qui sur le simple plan mathématique, aurait même pu jouer le titre de champion de France s’il avait tenu ce rythme dès le début de l’exercice. Mais impossible de refaire le monde et l’OL va se concentrer sur la suite de sa remontée en championnat, et sur la finale de la Coupe de France dans un peu plus d’un mois. Des objectifs élevés, et qui sont rendus possibles par un joueur en particulier : Alexandre Lacazette.

L'OL dira oui en cas de grosse offre

L’attaquant lyonnais empile les buts et est totalement indispensable à sa formation. Revenu à l’été 2022 à la fin de son passage à Arsenal, le Général mène ses troupes, dans les moments compliqués comme dans les moments plus fastueux comme en ce moment. Mais entre sa réussite sportive et le fait qu’il ne soit plus qu’à un an de la fin de son contrat, son cas intéresse du beau monde, notamment hors d’Europe. Récemment, il a été question d’une marque d’intérêt de la part de la MLS, le championnat nord-américain, et surtout de l’Arabie Saoudite, dont deux clubs le suivent avec de potentielles offres déjà effectuées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

Ce départ risquerait de faire très mal à l’attaque de l’OL, mais selon La Chaine L’Equipe, John Textor ne s’y opposera pas si son club réalise une belle rentrée d’argent. Une volonté de réaliser un beau transfert si l’occasion se présente qui pourrait toutefois être bien moins perçue par le public lyonnais, attaché à son capitaine et qui le voyait être prolongé et terminer sa carrière dans le Rhône. Pour le moment rien n’est fait et l’idée est de se concentrer sur la fin de la saison, mais John Textor pourrait bien prendre une première mesure très impopulaire s’il venait à donner son feu vert pour laisser filer Alexandre Lacazette cet été.