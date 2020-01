OL : Garcia un poil menaçant, zéro départ au mercato

Dans : OL.

Après la probante victoire de Lyon samedi à Bordeaux, Rudi Garcia a fait le point sur le mercato. Et l'entraîneur de Lyon a prévenu qu'il était hors de question que des joueurs partent.

Même s’il avait la mine réjouie samedi dans les couloirs du Matmut Atlantique, Rudi Garcia a tenu à faire passer un gros message à Jean-Michel Aulas. Et cela tombe bien car le président de l’Olympique Lyonnais est sur la même longueur d’onde que son entraîneur. Visiblement préoccupé par ce mercato hivernal, Rudi Garcia a clairement fait savoir qu’il refusait d’envisager le départ d’un ou plusieurs joueurs, sauf à accepter de renoncer à jouer sur les quatre tableaux comme c’est le cas actuellement pour l’OL.

Rudi Garcia ne veut aucun départ

Face à la presse, le coach de Lyon a mis les choses au point. « Quand on perd cinq joueurs opérés, dont trois jusqu'à fin de saison et deux qui reviendront que début mars, je ne vois pas comment on peut perdre encore d'autres joueurs. On a surtout besoin d'étoffer l'effectif, parce qu'on est encore sur les quatre compétitions et aura du mal à jouer sur tous les tableaux si on a encore des pépins », a prévenu Rudi Garcia, qui ferme donc toutes les portes durant ce mois de janvier. De son côté, Jean-Michel Aulas a, lui, prévenu que des départs pourraient éventuellement intervenir mais si et seulement si des joueurs compensent ces départs.