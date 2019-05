OL : Moussa Dembélé n'est pas une diva sauce Memphis

Dans : OL, Ligue 1.

Avec 14 réalisations cette saison, Moussa Dembélé est de loin le meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1.

Pourtant, ce statut ne lui assure pas une place dans le onze de Bruno Genesio. Lors des quatre derniers matchs, l’entraîneur des Gones lui a préféré Memphis Depay en pointe. Pas de quoi bloquer le compteur de l’attaquant français, buteur à Bordeaux et à Marseille en sortie de banc. Il faut dire que Dembélé n’est pas du genre à bouder ou à pleurer dans les médias comme son coéquipier néerlandais. Non, l’ancien joueur du Celtic sait mettre sa frustration de côté.

« Quand je suis sur le terrain, je fais en sorte de ne pas avoir d’état d’âme, a confié l’international Espoirs français. Tout joueur espère être titulaire mais on est dans un groupe. Il faut juste être prêt quand on fait appel à toi. » Pas la moindre frustration dans les propos de l’avant-centre. En effet, le supersub dresse un bilan positif de son premier exercice à Lyon.

Dembélé juge sa saison

« Je suis satisfait de ma saison même si j’aurais pu faire mieux, a-t-il estimé. J’ai encore une marge de progression. On n’atteint jamais la perfection mais on essaie de s’en rapprocher. En tant qu’attaquant, on a besoin d’enchaîner les matchs, d’engranger de la confiance et les buts viennent après. J’ai pu reproduire ce que je sais faire. C’est important de marquer dans les grands rendez-vous. Je suis content de cela. » En l’absence de Nabil Fekir, Dembélé devrait débuter face à Caen samedi.