OL ‍: John Textor viré, il y croit très fort

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais va très bien sur le plan sportif, mais sur le plan financier ce n'est pas le cas. Et John Textor pourrait rapidement devoir s'en expliquer auprès de son principal créancier.

Le propriétaire de l'OL a bien du mal à comprendre le fonctionnement de la DNCG française, John Textor voulant convaincre l'instance qu'il fallait regarder ses comptes au niveau de la holding Eagle Football et pas seulement du club rhodanien. La menace d'une sanction est toujours là, tandis que les rumeurs annoncent depuis des semaines que l'homme d'affaires américain va vendre très cher ses parts dans Crystal Palace. Oui, mais voilà, rien ne se passe et il se pourrait bien qu'ARES Management, qui a largement aidé John Textor à acheter OL Groupe à Jean-Michel Aulas en lui prêtant de l'argent, décide de hausser le ton et de prendre le pouvoir. Un scénario catastrophe envisagé par Alexandre Corboz qui suit l'actualité de l'Olympique Lyonnais de très près.

Textor doit trouver de l'argent pour l'OL, et vite

Evoquant la suite de l'aventure Textor à l'OL, notre confrère avoue qu'il ne sent pas bien comment cela peut se terminer positivement pour lui et que les prochains mois risquent d'être compliqués dans les coulisses du club rhodanien. « En 2025, il y a fort à parier que John Textor – s’il est encore là en juin et n’a pas été chassé par Ares – se fera encore bien enguirlander. Par la DNCG ? Pas forcément s’il attend la majorité de ses objectifs de revenus présentés. Par l’UEFA et son fair-play financier en cas de deuxième qualification européenne consécutive ? Probablement… Parce que, sauf coup de théâtre improbable, l’OL ne bouclera pas la saison 2024-25 avec une économie vertueuse et 60 millions d’euros de bénéfices. Des sanctions attendent donc Lyon dans tous les cas à cause d’un exercice 2022-23 désastreux bouclé à -99ME », prévient le journaliste de But, pas vraiment optimiste pour l'Olympique Lyonnais et surtout son actuel propriétaire. De son côté, Pierre Sage espère surtout que lors du mercato d'hiver, John Textor ne va pas dynamiter son vestiaire pour éviter le naufrage financier.