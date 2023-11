OL ‍: John Textor prend une grande décision, ce n'est pas anodin

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Bruno Cheyrou et l'OL, c'est désormais fini. Déjà écarté l'été dernier, l'ancien chef du recrutement va être licencié après un passage mitigé et une sortie restée malheureusement dans les mémoires.

Cela part dans tous les sens en ce qui concerne l’Olympique Lyonnais, qui doit gérer sa dernière place en championnat, son récent changement de propriétaire, la refonte de son organigramme, et des difficultés à convaincre les instances de sa capacité à répondre aux questions financières sur la gestion de son budget. John Textor n’est peut-être pas toujours à Lyon pour s’occuper des affaires courantes, mais il se démène pour dessiner les contours du nouvel OL. Ce jeudi, David Friio va être nommé directeur sportif, et la possible arrivée de Juninho comme conseiller du président est toujours à l’étude. Il y a aussi, dans l’autre sens, une décision qui vient d’être prise et qui ne devrait pas trop faire pleurer les supporters lyonnais.

🗣 "Il y a peut-être des coachs dans d'autres clubs de Ligue 1 qui sont en train de vouloir partir parce qu'ils sont jaloux du recrutement qu'on est en train de faire..."



💥 La pique à peine déguisée de Bruno Cheyrou à Sampaoli et l'OM. pic.twitter.com/CgMpm2qIat — RMC Sport (@RMCsport) July 1, 2022

En effet, Bruno Cheyrou, qui avait pris un rôle second dans l’organigramme d’Eagle Football après sa mise à l’écart du secteur sportif au début de saison, va prendre la porte selon L’Equipe. Celui qui était le responsable du recrutement sous Jean-Michel Aulas a souvent été pointé du doigt pour ses choix discutables, et sa fameuse séquence où il se gargarisait des difficultés de l’OM dans une conférence de presse qui s’est ensuite retournée contre lui. Son « Ce n’est peut être pas anodin » pour expliquer le départ de Jorge Sampaoli de l’OM en juillet 2022, laissant entendre que le mercato de l’OL faisait peur, est resté dans les mémoires. En tout cas, Cheyrou avait ensuite évolué dans la galaxie de John Textor pour être un représentant des joueurs dans un rôle assez obscur mais qui lui permettait de rester actif dans le giron de l’ensemble des clubs du businessman américain. Ce ne sera plus le cas dans quelques heures puisque le quotidien sportif annonce que l’ancien joueur de Liverpool va être licencié d’ici la fin de la semaine.