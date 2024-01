OL ‍: John Textor en roue libre, Saïd Benrahma arrive à Lyon

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Il faut désormais rester prudent avec les vérifications financières qui vont être de mise, mais l'OL a trouvé un accord avec West Ham pour le prêt payant de Saïd Benrahma. Un joueur voulu par-dessus tout par John Textor.

Ce n’est pas le coup de froid posé par la DNCG pour le transfert d’Orel Mangala qui va freiner John Textor. Le propriétaire américain de l’OL avait annoncé avoir fait une offre copieuse pour faire craquer West Ham afin d’obtenir la signature de Saïd Benrahma. C’est bien le cas et il y a même un accord avec le club londonien. L’Equipe annonce ce mardi soir que tout s’est mis en place dans la journée pour un prêt avec option d’achat. Ce sera un prêt payant avec une option d’achat non obligatoire, ce qui devrait permettre à cette opération d’être validée par la DNCG en raison de son coup beaucoup plus modeste, même si la masse salariale va grimper de manière vertigineuse. John Textor avait craqué de longue date pour l’ailier algérien, qui a perdu sa place de titulaire à West Ham, et envisageait de quitter les Hammers cet hiver.

Le prêt payant à 5 ME tout de même

info @lequipe

Benrahma arrive à l’OL! Sauf souci de dernière minute, l’ailier algérien va faire l’objet d’un prêt payant de West Ham jusqu’en fin de saison, assorti d’une option d’achat. La piste Benrahma était une priorité révélée le 23/12 par L’Equipe. https://t.co/kcE8qyXP29 — hugo (@hugoguillemet) January 30, 2024

Ce sera normalement chose faite dans les prochaines heures, avec un gros effort tout de même réalisé par l’OL. Le club rhodanien lâche 5 ME, ce qui est énorme pour un prêt d’une durée de six mois, et accorde à ce prêt une option d’achat de 10 millions d’euros, pour une opération totale de 15 ME en cas d’activation de l’option. Le feu d’artifice devrait donc se poursuivre, mais il reste à savoir si le bouquet final passera le cap des instances financières du football français, qui voient l’OL miser très gros en ce mois de janvier, alors que le recrutement et la masse salariale devaient rester dans un certain cadre figé par le budget revu. Les accord sont là ou tout proche, et il reste à terminer cela dans les bureaux désormais.