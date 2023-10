OL ‍: John Textor dribble Tony Parker, business is business

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Les finances de l'OL sont dans le rouge et afin de faire quelques économies, John Textor souhaite vendre au moins 40% de la LDLC Arena. Tony Parker, via l'ASVEL, est très chaud pour la récupérer.

John Textor veut faire des économies et permettre à l'OL d'avoir les mains plus libres dans le futur. Le propriétaire américain des Gones a notamment indiqué ces derniers temps sa volonté de vendre au moins 40%, voire la totalité de la LDLC Arena. Face à cette annonce, Tony Parker, président de l'ASVEL, a tout de suite affiché sa volonté de la racheter. Pour rappel, le club de basket inaugurera cette grande salle le 23 novembre prochain et aimerait pouvoir en être propriétaire afin d'en dégager les plus gros revenus possibles. Dans une interview accordée à L'Equipe, Tony Parker s'est affiché confiant quant au rachat de la salle, se sachant dans une position de force.

Tony Parker recalé par Textor ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LDLC Arena (@ldlc_arena)

« L’OL est quand même toujours actionnaire de l’Asvel : ce serait une bonne chose que cela revienne au groupe que je mène, parce que ça restera dans l’écosystème lyonnais », a notamment indiqué l'ancienne légende des Spurs, qui promet 141 millions d'euros, soit le pris de construction de la LDLC Arena, pour convaincre Textor de lui céder. Mais selon Lyon Entreprises, Parker n'a aucune garantie que le businessman veuille lui céder son bien, alors qu'il souhaite avant tout faire une grosse plus-value. Il faut dire que la LDLC Arena a un gros potentiel, car en plus de sa capacité de 16 000 personnes, cette salle est destinée à accueillir de 100 à 120 événements par an, avec des concerts et des matchs de l'ASVEL. Outre Tony Parker, d'autres repreneurs potentiels sont intéressés et pourraient bien faire l'offre qui changera tout. L'ancien meneur français sait donc ce qu'il lui reste à faire pour avoir une chance : sortir le portefeuille et rajouter les millions.