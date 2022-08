OL : John Textor a une idée révolutionnaire, ça va étonner

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL affiche de belles ambitions cette saison en Ligue 1. Depuis l'arrivée de John Textor, le club rhodanien veut rêver plus grand.

A Lyon, l'été est très mouvementé. Comme Jean-Michel Aulas l'avait indiqué à la presse, le mercato se devait d'être séduisant. S'il n'est pas encore terminé, le marché des transferts a vu les arrivées à Lyon de Johann Lepenant, Nicolas Tagliafico, Corentin Tolisso et d'Alexandre Lacazette. Des joueurs de grand talent qui sont arrivés dans le but de faire franchir un palier à l'OL. L'arrivée du businessman américain John Textor a aussi permis au club rhodanien de redevenir une belle puissance économique sur la scène nationale. Et Textor, qui a fait fortune dans les effets spéciaux dans le monde du cinéma, veut innover à l'OL. En ce sens, l'Américain a une nouvelle idée qui concerne les fans des Gones.

John Textor voit grand pour l'OL

Dans @lequipe du jour, mon article sur les projet de John Textor, futur propriétaire de l'OL, désireux d'utiliser la reconnaissance faciale pour "améliorer" l'experience des supporters de l'OL et faire gagner de l'argent au club... pic.twitter.com/iLXekPiput — Clément Le Foll (@lefollclement) August 17, 2022

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Textor a fait part de son souhait de mettre en place un système de reconnaissance faciale afin de faciliter l'entrée des supporters dans le stade mais aussi les achats une fois dans l’enceinte. « Pour devenir membre de Botafogo, tu scannes ton visage sur une application dédiée. Si tu veux venir au stade, tu n'as qu'à passer ton visage devant un écran qui te reconnaît grâce à celle stockée sur l'application. Nous savons qui tu es, où tu es assis, tu n'as pas à sortir ton smartphone ou imprimer un billet. Le principe est le même si tu veux acheter une boisson. Ta carte bleue est enregistrée et tu n'as qu'à scanner ton visage. Cette application peut être utilisée pour voter pour les couleurs du maillot ou le logo. Ton visage est ton bulletin de vote, ton ticket, ton moyen de paiement et ton moyen de communiquer avec le club », a notamment déclaré le nouvel homme fort de l'OL. John Textor ne devrait cependant pas mettre son idée à exécution trop rapidement. En effet, l'homme de 56 ans veut d'abord attendre de devenir actionnaire majoritaire d'OL Groupe. Ceci étant, Textor veut révolutionner la manière de consommer le football en passant par le supporter, ce qui ne devrait pas déplaire.