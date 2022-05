OL : Jérôme Boateng accepte de quitter Lyon !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Recrue phare de l’OL l’été dernier, Jérôme Boateng a livré une saison globalement décevante au vu de son standing de champion du monde.

Quasiment incapable de tenir un match dans son intégralité, Jérôme Boateng n’a pas assumé le rôle de taulier de la défense de l'Olympique Lyonnais, qui devait être le sien au moment de son recrutement l’été dernier en provenance du Bayern Munich. Interrogé par Le Progrès au sujet de la première saison de Jérôme Boateng à Lyon, l’entraineur rhodanien Peter Bosz a défendu son joueur et a ouvert la porte à une saison de la seconde chance pour l’international allemand. « Au Bayern non plus, il ne terminait pas ses matches. L’intensité est plus haute qu’ici, mais il n’a presque jamais terminé un match au Bayern. S’il fait une bonne préparation, il pourrait faire une deuxième saison » a jugé Peter Bosz. Mais selon les informations de Sky Sports, la tendance est plutôt à un départ de Jérôme Boateng à la fin de la saison.

Boateng prêt à partir, l'OL sur la même longueur d'onde

En effet, le média dévoile que Jérôme Boateng est d’accord sur le principe pour quitter l’Olympique Lyonnais lors du mercato estival à condition bien sûr de disposer d’offres satisfaisantes. Plusieurs clubs européens seraient intéressés par le profil de l’ancien défenseur du Bayern Munich, qui envisage également une aventure plus exotique. Jérôme Boateng serait par exemple tenté par l’idée de découvrir la Major League Soccer aux Etats-Unis si l’opportunité se présentait. De plus, selon les informations de Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais est également favorable à un départ de Jérôme Boateng malgré le discours de façade tenu par Peter Bosz. Autant dire que l’aventure de l’international allemand du côté de l’OL pourrait prendre fin dès cet été, un an seulement après son arrivée sur les bords du Rhône. Face à Clermont samedi soir lors de la dernière journée de Ligue 1, Jérôme Boateng a peut-être disputé son dernier match en France, un pays dans lequel il n’aura pas marqué les esprits.