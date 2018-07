Dans : OL, Ligue 1.

En ce qui concerne le marché des transferts de l’Olympique Lyonnais, il est beaucoup question du recrutement d’un défenseur central. Marcelo est certes courtisé, mais c’est surtout son complément qui doit débarquer dans les prochaines semaines. Cela n’avance pas tant que cela dans ce dossier, et au début de la saison, le titulaire sera très certainement Jérémy Morel. Souvent critiqué, l’ancien latéral recentré enchaine les saisons à gros temps de jeu. L’ex de Lorient et de Marseille savoure sa constance à 34 ans, et répond à ceux qui parlent beaucoup derrière leur ordinateur, mais rarement en face…

« Toujours très critiqué ? Oh mais moi, j’aime bien ! (Rires) Plus sérieusement, si tu prends vraiment les choses à cœur, t’arrêtes le foot, hein ! T’es mort. Tu peux plus avancer, c’est pas possible. Du coup, je vous l’affirme clairement : on peut dire ce qu’on veut sur moi, ça ne me touche pas. Franchement, je m’en fous. C’est pas grave. Et puis, je trouve ça facile. Le nombre de personnes qui viennent te dire vraiment les choses en face… Ah, quand ils viennent vers toi, apparemment, t’es le meilleur ! C’est toujours : “C’est pas moi qui te critique !” Là, je réponds : “Je ne t’ai rien demandé. Mais déjà, si tu commences par te justifier, c’est que tu en fais sans doute partie…” Le plus dur, par contre, c’est pour l’entourage, j’étais d’ailleurs une fois sorti de mes gonds à ce sujet. Au final, même si c’est mieux de plaire à un maximum de gens, je pars du principe qu’on ne peut pas plaire à tout le monde. Par contre, ce que j’ai envie de répondre à ceux qui me critiquent, c’est que dans tous les clubs où je suis passé, avec à chaque fois un coach différent, j’ai toujours joué. Je ne suis peut-être pas si nul que ça… », a balancé Jérémy Morel dans les colonnes de Planète Lyon. Une analyse difficilement contestable, puisque le défenseur vient de connaître trois saisons consécutives à 40 matchs ou plus sous le maillot de l’OL.