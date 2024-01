OL ‍: Jeffinho renvoyé à Botafogo, le Textor show continue

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Quelques heures après l'annonce par l'OL des signatures de Lucas Perri et d'Adryelson en provenance de Botafogo, Jeffinho a fait, lui, le chemin inverse.

Doté d'une toute nouvelle cellule de recrutement, l'Olympique Lyonnais fait surtout fonctionner à plein régime la planète Eagle Football en cette première semaine du mercato d'hiver. Vendredi, le club de John Textor officialisait la venue de Lucas Perri, gardien de but censé être la doublure d'Anthony Lopes, et du défenseur central Adryelson pour un montant, respectivement, de 3,250ME et 3,580ME.

Et dans la foulée, Botafogo confirmait qu'après seulement un an passé à l'OL, Jeffinho était de retour sous forme de prêt, alors que le jeune attaquant brésilien avait été recruté par Lyon pour 10 millions d'euros en janvier 2023. Autrement dit, ces opérations relèvent à 100% d'un montage réalisé au sein des clubs qui appartiennent à John Textor. Les supporters lyonnais attendent désormais que leur club préféré aille dénicher quelques renforts, mais cette fois issus du travail de Matthieu Louis-Jean et de son équipe.