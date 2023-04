OL : Jeffinho n’est pas un flop, ses coéquipiers surpris

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Très en vue lors du succès à Toulouse (1-2) vendredi, l’ailier Jeffinho a impressionné ses coéquipiers. Alors que l’entraîneur Laurent Blanc espère encore mieux de la part du Brésilien, certains joueurs de l’Olympique Lyonnais ne s’attendaient pas à voir la recrue évoluer à ce niveau.

Confronté à l’absence de son attaquant Bradley Barcola suspendu, Laurent Blanc s’interrogeait cette semaine. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais se demandait si Jeffinho était en mesure de débuter la rencontre à Toulouse. Finalement, l’ailier brésilien, peu épargné par les blessures depuis son arrivée cet hiver, a bien été titularisé. Mieux, l’ancien joueur de Botafogo a rendu une excellente copie.

Ses percées balle au pied ont mis en difficulté la défense toulousaine, contrainte de concéder un penalty sur l’un de ses dribbles réussis. Hésitant avant la rencontre, Laurent Blanc ne s’attendait visiblement pas à une telle performance de Jeffinho. D’ailleurs, son coéquipier Alexandre Lacazette admet que le renfort hivernal l’a bluffé. « J’ai été agréablement surpris par sa prestation aujourd’hui, vraiment », a reconnu l’avant-centre de l’Olympique Lyonnais.

Lopes prévient Jeffinho

« Il a montré encore plus de choses que ce qu’il nous montre aux entraînements. Il a fait un très gros match, a encensé le capitaine des Gones. Je pense qu’il a été un élément très important pour nous. Il a été dur à arrêter pour les adversaires donc je suis content. » Même satisfaction du côté d’Anthony Lopes. Mais le gardien de l’Olympique Lyonnais attend désormais confirmation.

« Il fait du Jeffinho (rires). Il faut qu’il continue ses bonnes performances, a réclamé le gardien lyonnais. Il avait fait un très bon match contre Grenoble (avec un but en Coupe de France, le 28 février) avant de se blesser. Ce qu’on va lui demander, c’est d’enchaîner les matchs et les bonnes performances, on en a besoin. Il faut qu’on avance tous ensemble. » Recruté pour 10 millions d’euros, Jeffinho commence à justifier le montant de son transfert.