OL : Jean-Michel Aulas visé par une banderole à Lyon !

Dans : OL.

Depuis quelques jours, Jean-Michel Aulas est plus que jamais sur le devant de la scène à l’Olympique Lyonnais avec plusieurs interventions dans la presse.

Et très clairement, les différentes déclarations de Jean-Michel Aulas dans les médias français et italiens ne font pas l’unanimité auprès des supporters de l’Olympique Lyonnais. Des fans cruellement déçus par la nomination de Rudi Garcia en octobre dernier et qui ne parviennent pas à s’enthousiasmer devant le jeu proposé par les Gones, malgré la victoire contre Metz vendredi (2-0). Ce dimanche, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont ainsi pris la décision de montrer leur mécontentement à leur président Jean-Michel Aulas… au Groupama Stadium.

Une banderole retirée en moins d'une heure

Au-dessus de la boutique de l’OL, située juste devant l’enceinte de Décines, une grande banderole avait ainsi été déployée par certains supporters de Lyon. « Méthode coué et identités envolées, supporters, baladés… Président, où est passé notre OL ? » pouvait-on lire sur cette banderole, clairement à l’attention de Jean-Michel Aulas. Une banderole qui n’aura pas fait long feu aux abords du Groupama Stadium car moins d’une heure plus tard, elle avait déjà été enlevée par les services du club et de la ville. Mais cela prouve qu’à quatre jours du choc contre la Juventus Turin en 8es de finale aller de la Ligue des Champions, on est bien loin de l’union sacrée à l’Olympique Lyonnais.

Cela ne devrait pas aider les joueurs de Rudi Garcia dans leur préparation du match contre le champion d’Italie en titre. Une rencontre pour laquelle l’OL, loin d’être favori, aura bien besoin du soutien de ses supporters pour résister à la bande de Cristiano Ronaldo… Reste à espérer pour les joueurs de Lyon que les banderoles ne seront pas de sortie lors du match contre la Juventus Turin. Cela ferait désordre devant les yeux de l’Europe entière.