OL ‍: Jean Lucas vendu, l’OL récupère une poignée de dollars

Par Alexis Rose

Parti de l’Olympique Lyonnais il y a quelques années maintenant, Jean Lucas continue de rapporter un peu d’argent à son ancien club, celui qui lui a permis de découvrir le football européen.

Durant ce mercato d’hiver, le club rhodanien a dépensé plusieurs dizaines de millions d’euros pour renforcer son effectif après une première partie de saison catastrophique. Mais si John Textor a tenu ses promesses en sortant le chéquier avec plus de 50 ME de dépenses pendant ce mois de janvier, l’actionnaire américain n’a pas vu d’argent entrer dans le sens des départs. Hormis les départs en prêt d’Alvero, Jeffinho ou Kadewere, l’OL n’a effectivement pas réalisé la moindre vente. Mais ce n’est pas pour autant que Lyon n’a pas encaissé d’argent cet hiver, puisque les Gones ont bel et bien gagné quelques milliers d’euros grâce à un transfert de… Jean Lucas.

Parti de Lyon en 2021, le milieu de terrain a été transféré de Santos à Bahia pour 4,5 ME durant ce mercato. Et dans le cadre de ce deal, l’OL va toucher 45 000 euros vu que Jean Lucas a terminé sa formation du côté du Groupama Stadium entre 2019 et 2021. Via le mécanisme de solidarité des clubs formateurs, l’OL va effectivement recevoir un peu d’argent de la part de Santos a calculé SportTune.

Recruté par Juninho pour 8 ME en 2019, le Brésilien n’aura jamais vraiment trouvé sa place à Lyon. Prêté ensuite à Brest, puis transféré à Monaco pour 11 ME en 2021 avant de retourner dans son pays, le milieu de terrain de 25 ans va donc poursuivre sa carrière à Bahia, où il a signé un contrat de trois ans et demi. Avec ce club, il pourrait d’ailleurs croiser John Textor, le président de l’OL, sachant qu’il va affronter Botafogo cette saison. L’occasion peut-être de dire merci pour le petit chèque de 45 000 euros tombé du ciel en cette fin janvier un peu folle du côté du Groupama Stadium.