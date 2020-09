OL : Jean Lucas, le départ de trop se précise à Lyon !

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a déjà vendu Terrier, Gouiri, Marçal, Rafael, Tete ou encore Traoré mais visiblement, la liste pourrait encore s’allonger au mercato.

Jean Lucas sera-t-il le départ de trop pour Rudi Garcia à l’OL cet été ? Très actif dans le sens des départs, l’Olympique Lyonnais songe visiblement à laisser filer son prometteur milieu de terrain brésilien de 22 ans, que Rudi Garcia envisageait pourtant de reconvertir au poste de latéral droit afin de compenser numériquement les départs de Kenny Tete et de Rafael. Et selon les informations obtenues par L’Equipe, ce sont les Girondins de Bordeaux qui sont les plus chauds afin de récupérer Jean Lucas, sous la forme d’un prêt sans option d’achat avec prise en charge totale du salaire par le club au scapulaire.

Le média fait savoir que le profil de l’ancien milieu de terrain relayeur de Sao Paulo fait l’unanimité à Bordeaux puisque Jean-Louis Gasset et Alain Roche ont validé cette piste. Reste maintenant à savoir si l’Olympique Lyonnais est prêt à se séparer de Jean Lucas, sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2024. Nul doute que si ce départ sous la forme d’un prêt venait à se concrétiser, alors les Gones devront accélérer de manière significative dans le sens des arrivées afin de compenser les nombreux départs enregistrés durant l’été. Pour rappel, Juninho est en négociations avec l’AC Milan au sujet de Lucas Paqueta, milieu de terrain polyvalent toutefois plus offensif que Jean Lucas. Du côté de Bordeaux, il semblerait que cet intérêt soudain pour le milieu de l’OL soit un bon moyen de compenser un éventuel départ de Toma Basic, lequel réalise un grand début de saison et figure dans le viseur de l’AC Milan, qui pourrait le recruter justement en cas de départ… de Lucas Paqueta. C’est plus que jamais vers un jeu de chaises musicales que l’on se dirige entre Bordeaux, Lyon et l’AC Milan.