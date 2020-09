OL : Jean Lucas sur le départ, ça fait beaucoup là non ?

Dans : OL.

Le marché des transferts à l’Olympique Lyonnais ne marche pour le moment que dans un seul sens : celui des départs.

Le club rhodanien s’est déjà défait de nombreux joueurs, sans en recruter un seul, absence de Coupe d’Europe oblige. Les résultats ne suivent pas en ce début de saison, et cela inquiète les supporters de voir les rumeurs continuer à se propager sur les départs des stars (Aouar et Depay notamment) mais aussi des seconds couteaux. C’est désormais Jean Lucas qui est poussé vers la sortie, un an après son arrivée. Juninho avait craqué sur le milieu de terrain défensif et l’avait fait venir pour 8 ME en provenance de Flamengo, avec la perspective de le voir grandir et d'en faire un titulaire sur le long terme. Dans sa première saison, le Brésilien a surtout suivi les débats de loin, se contenant de quelques rares apparitions. Mais après une préparation complète, il semble capable d’être utile devant la défense, mais ce n’est pas véritablement l’avis de ses supérieurs.

Ainsi, les Dernières Nouvelles d’Alsace annoncent que le RC Strasbourg s’est vu proposer Jean Lucas par l’OL, sachant que le club alsacien cherche un milieu défensif. Ce n’est pas précisé, mais ce serait très certainement sous la forme d’un prêt, à moins que l’OL n’ait totalement renoncé et ne croit pas du tout en le potentiel de son joueur de 22 ans. En tout cas, cela fait partie des solutions étudiées par le Racing pour se renforcer, et pourrait provoquer des discussions entre les deux clubs. Surtout que l’OL apprécie les qualités du Strasbourgeois Mohamed Simakan...