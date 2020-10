OL : Jean Lucas est invendable, le comptable a parlé

Dans : OL.

Barré par la concurrence de Caqueret, Paqueta, Guimaraes ou encore Thiago Mendes, Jean Lucas va-t-il quitter Lyon cet hiver ?

La question se pose pour le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, lequel souhaite quitter les bords du Rhône selon France Football. Déçu de son faible temps de jeu et de la confiance limitée de Rudi Garcia à son égard, le Brésilien a fait savoir à Juninho qu’un départ était nécessaire pour son épanouissement personnel. Cet été, plusieurs clubs de Ligue 1 dont Nantes, Brest ou encore les Girondins de Bordeaux se sont manifestés pour l’accueillir sous la forme d’un prêt. Pour des raisons inconnues, aucun club n’a été en mesure de boucler le prêt de Jean Lucas.

Une valeur marchande en chute libre

Ce qui est certain, c’est que l’Olympique Lyonnais ne privilégiera pas un transfert sec de Jean Lucas dans les semaines à venir. Et pour cause, le média spécialisé Sportune dévoile que la valeur marchande du Brésilien s’est totalement écroulée depuis sa signature à Lyon pour 8 ME il y a un an. Le média, qui s’appuie sur les estimations de Transfermarkt et du CIES, fait savoir que la valeur marchande de Jean Lucas se situe entre 2 et 4 ME. Un véritable coup dur pour l’Olympique Lyonnais, qui espère bien évidemment réaliser une plus-value avec ce joueur au moment de la revente. Comme c’est le cas avec Joachim Andersen, il faudra donc se montrer patient ou privilégier l’option d’un prêt sans option d’achat en attendant le départ de Rudi Garcia, et l’arrivée d’un futur entraîneur qui pourrait lui faire confiance et les faire exploser dans la capitale des Gaules. En attendant, difficile de savoir précisément de quoi sera fait l’avenir de Jean Lucas au mercato hivernal…