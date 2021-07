OL : Jean Lucas doit abandonner son rêve de C1

Dans : OL.

Suite à son prêt au Stade Brestois en deuxième partie de saison dernière, Jean Lucas a atterri dans le viseur de l’AS Monaco. Mais le milieu de l’Olympique Lyonnais ne rebondira pas sur le Rocher puisque les Monégasques ont trouvé une alternative du côté d'Arsenal.

A priori, Jean Lucas ne rejoindra pas l’AS Monaco pendant ce mercato estival. Le club de la Principauté avait manifesté un intérêt suite à sa demi-saison en prêt au Stade Brestois. Mais selon les informations de RMC, le milieu de l’Olympique Lyonnais a subitement disparu des plans monégasques. En effet, le troisième de Ligue 1 tente désormais d’attirer le joueur d’Arsenal Joe Willock, convaincant lors de son prêt à Newcastle la saison dernière. La raison est simple d’après la radio, « la piste menant à Jean Lucas n'avance pas pour l'instant ».

Bosz apprécie Jean Lucas

L’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais ne parviennent pas à trouver un accord. A moins que le Brésilien ne soit tout simplement retenu. En effet, le journal L’Equipe laissait déjà entendre que le club rhodanien était réticent à l’idée de libérer son milieu de terrain. On apprenait que la direction préférait se séparer de Thiago Mendes, ciblé par Flamengo. Et que le nouvel entraîneur Peter Bosz appréciait le profil de Jean Lucas, « capable d’apporter du volume au pressing » si important dans la philosophie du coach néerlandais.

Le quotidien affirmait qu’une offre supérieure à 10 millions d’euros pouvait éventuellement convaincre l’Olympique Lyonnais. Mais ce n’est apparemment pas le scénario qui se dessine. Une petite déception pour Jean Lucas qui était intéressé par l’idée de rejoindre l’AS Monaco, avec la tentation de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le petit protégé du directeur sportif Juninho semble plutôt parti pour rester à Lyon, où le départ de l’ancien entraîneur Rudi Garcia lui laisse une chance de s’exprimer.