OL : Jason Denayer proche d'une prolongation à Lyon !

Dans : OL.

Présent en conférence de presse, Jason Denayer a confirmé que les négociations avaient bien avancé avec Jean-Michel Aulas et Juninho pour sa prolongation avec Lyon.

A la veille du match entre l’Olympique Lyonnais et Angers, Jason Denayer faisait face aux médias pour évoquer cette rencontre. Mais à cette occasion, le défenseur international belge a également évoqué son avenir, lui qui est lié avec l’OL jusqu’en juin 2022. Même si des pistes ont été évoquées en Europe pour le joueur de 25 ans, arrivé à Lyon en 2018 en provenance de Manchester City, Jason Denayer a confirmé qu’il négociait actuellement avec les dirigeants lyonnais et qu’à titre personnel il était totalement favorable pour rester plus longtemps en Ligue 1 et à Lyon. Sans laisser la place au moindre doute, le joueur belge estime que cela va rapidement se concrétiser entre ses représentants, Juninho et Jean-Michel Aulas.

🎙 Jason Denayer en conférence de presse à la veille du match #OLSCO "On est en discussion avec le club pour une prolongation, ça avance bien. J'ai envie de rester ici" — Olympique Lyonnais (@OL) April 10, 2021

Pour le défenseur lyonnais, tout est acté ou presque. « Si je vais prolonger ? Je pense car nous avons de bonnes discussions avec l’OL. On est en train d’essayer de se mettre d’accord, ça avance très bien, il y a encore quelques petits sujets à régler, mais ça va vite. Moi je me sens super bien au club, ce serait avec un grand plaisir de rester ici. Si j’ai d’autres offres ? Oui mais Lyon est le club qui m’a permis de retrouver de la stabilité, d’avoir confiance en moi et donc c’est normal de lui rendre la pareille et je veux rester à l'OL », a confié Jason Denayer, qui ne laisse pas vraiment la place à un doute possible sur sa réelle volonté de rester encore quelques saisons à l'Olympique Lyonnais, avec ou sans Ligue des champions en fin de saison.