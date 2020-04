OL : Imiter Aulas et tacler le PSG, Tony Parker a déjà tout compris

Dans : OL.

Annoncé comme le successeur de Jean-Michel Aulas à la tête de l’Olympique Lyonnais, Tony Parker commence déjà à imiter l’actuel président en s’attaquant au Paris Saint-Germain.

Jean-Michel Aulas a déjà tout prévu pour sa succession. En attendant la retraite, le président de l’Olympique Lyonnais se voit encore aux commandes pendant quatre ans. Avant de confier les clés du club rhodanien à un Tony Parker ravi d'être considéré comme le candidat idéal. D’ailleurs, le patron de l’ASVEL fait déjà le nécessaire pour convaincre définitivement « JMA », avec des compliments à son mentor… et un tacle au Paris Saint-Germain.

« Selon moi, l’OL est un des clubs les mieux structurés d’Europe, a encensé l’ancien basketteur dans un entretien accordé à So Foot. Ce que Jean-Michel a mis en place est quelque chose d’assez unique. Quand il aura eu le remboursement de tous les investissements, - j’allais dire "on" - le club pourra réinvestir encore plus dans le sportif. Ce serait incroyable pour Jean-Michel Aulas de terminer avec un titre européen ou un autre titre de champion de France. Et selon moi, c’est tout à fait possible. »

Le PSG investit mais…

« L'écart entre l'OL et le PSG ? Il est conséquent, c'est certain, a reconnu TP. Mais ce qui fait la beauté du sport, c’est que tout est possible. Tu peux avoir le plus gros budget et ne pas gagner. D’ailleurs, Paris n’a toujours pas gagné la Ligue des Champions, malgré les investissements. Et j’ai envie de dire heureusement, parce que ça serait trop facile. » A ce rythme, Tony Parker ne tardera pas à parler du fair-play financier…