OL ‍: Il vit un rêve au mercato, Pierre Sage dit merci

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a certainement hâte que ce mois de janvier soit terminé. Il faut dire que les Gones doivent impérativement vendre, ce qui impactera fortement l'effectif de Pierre Sage.

Pierre Sage a redressé l'OL depuis son arrivée et compte bien qualifier le club rhodanien pour la Ligue des champions en fin de saison. La tâche ne sera pas facile au vu de la concurrence. Surtout que son effectif va encore changer cet hiver. L'OL doit vendre en urgence après les sanctions de la DNCG. La direction rhodanienne est au travail pour boucler des deals lucratifs. Anthony Lopes, Jeffinho et Gift Orban ont déjà quitté le navire. Maxence Caqueret va en faire de même dans les prochaines heures, tout comme Adryelson. De quoi soulager les finances lyonnaises mais aussi Pierre Sage, qui veut compter sur un groupe de qualité mais restreint. Bonne nouvelle en plus pour l'entraîneur des Gones, le fait que Thiago Almada va prochainement compléter son groupe.

Pierre Sage ne pouvait pas espérer mieux ?

L'international argentin a débarqué à Lyon ces dernières heures pour passer sa visite médicale. L'OL veut ensuite pouvoir l'inscrire en tant que prêt gratuit en provenance de Botafogo, club également détenu par John Textor. Si tel était le cas, alors l'effectif lyonnais serait renforcé en qualité. De quoi faire le bonheur de Pierre Sage selon les informations de L'Equipe. Le média précise en effet que le dégraissage en cours du groupe de l'OL plait au jeune entraineur, qui pourrait avoir dès lundi matin la taille du groupe qu'il souhaite depuis longtemps. A noter que Pierre Sage pourrait encore compter sur le renfort d'un joueur, en la personne de Luiz Henrique. Mais le Brésilien est courtisé et dispose d'une belle valeur marchande. Le suspense rester entier dans ce dossier, alors que Luiz Henrique pourrait débarquer à l'OL comme Almada, c'est-à-dire en prêt gratuit.