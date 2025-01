Almada gratuit à l'OL, l'UEFA se fait secouer

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Même sanctionné par la DNCG, l'Olympique Lyonnais va faire venir un joueur au mercato. Thiago Almada est attendu ce week-end à Lyon. Il doit signer sous la forme d'un prêt gratuit. Une astuce comptable qui ne plaît pas à tout le monde.

John Textor avait promis d'amener Thiago Almada à Lyon, cela sera chose faite en fin de semaine. Le jeune milieu argentin va s'engager à l'Olympique Lyonnais le week-end prochain, sous la forme d'un prêt gratuit pour la seconde partie de saison. Un beau cadeau de Botafogo mais finalement logique puisque le club brésilien appartient aussi à Textor. Ces conditions financières étaient indispensables à l'OL, interdit de recrutement par la DNCG pour la mauvaise tenue de ses comptes. Grâce à l'astuce de son propriétaire américain, le club rhodanien va pouvoir se renforcer à moindre coût cet hiver.

Le transfert d'Almada à l'OL, la dérive de trop ?

Ce transfert ne fera pas plaisir aux adversaires des Lyonnais en Ligue 1. Néanmoins, la stratégie de l'OL est conforme aux règles de la DNCG. Une aberration pour David Gluzman, fidèle contributeur de l'After Foot sur RMC. Pour lui, voir un tel talent être transféré en-dessous de sa valeur marchande réelle n'est pas normal. Il plaide pour un contrôle plus strict des transferts entre les clubs d'une même entité comme le fait déjà le football anglais.

Absolument rien contre l’OL mais il est plus que temps, qu’à l’instar de la PL qui a commencé, que l’UEFA et les ligues affiliées se penchent sur la « fair value » (juste prix) des transferts intra-groupes en limitant/régulant les échanges. https://t.co/x0OyqeFZSg — David Gluzman (@Menehem02) January 8, 2025

« Absolument rien contre l’OL mais il est plus que temps, qu’à l’instar de la PL qui a commencé, que l’UEFA et les ligues affiliées se penchent sur la « fair value » (juste prix) des transferts intra-groupes en limitant/régulant les échanges », a t-il écrit sur le réseau social X. Si tel est le cas, l'OL ne sera pas le seul club à grimacer en France. En effet, Strasbourg bénéficie pleinement de son partenariat avec Chelsea. Les Blues ont renforcé leur partenaire alsacien avec notamment Andrey Santos (prêté depuis un an et demi) et Diego Moreira vendu seulement 2 millions d'euros.