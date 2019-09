OL : Il se voit bien futur patron de Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé libre lors du mercato 2018 à l'Olympique Lyonnais en provenance du FC Nantes, Léo Dubois n'a pas déçu le club de Jean-Michel Aulas, au point même de devenir international tricolore. Une belle promotion pour le défenseur de 24 ans qui assume totalement ses responsabilités au milieu d'un effectif rhodanien où les forts caractères sont légions. S'il n'a pas reçu le brassard de capitaine de l'OL, attribué par Sylvinho à Jason Denayer, Léo Dubois ne cache pas, dans un entretien accordé au Parisien, qu'il n'est pas du genre à se taire.

Et l'ancien nantais estime qu'il a un rôle important dans le vestiaire de l'Olympique Lyonnais, même sans le brassard. « Si j'ai l’âme d’un leader ? Oui, je crois. On a tous notre responsabilité dans un groupe, le capitaine encore plus, pour accompagner et faire grandir l’équipe. Je parle peut-être un peu plus que certains, mais il convient de s’exprimer pour dire des choses cohérentes. Je le fais pour motiver, aiguillonner, apporter de l’envie... En toutes circonstances, je dois rester moi-même. Je ne joue pas un rôle », explique le défenseur international de l'Olympique Lyonnais, histoire de bien faire comprendre son rôle. Si Juninho et Sylvinho cherchent des relais sur le terrain, ils en ont un tout désigné en la personne de Léo Dubois.