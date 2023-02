OL : Il retire son statut d'européen à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL, qui restait sur une belle série de matchs sans défaite, a tout gâché en s’inclinant sur la pelouse d’Auxerre vendredi soir (2-1).

Plutôt bons face à Lille en Coupe de France et contre Lens en Ligue 1 la semaine dernière, l’Olympique Lyonnais a affiché un visage bien différent sur la pelouse de l’AJ Auxerre vendredi soir (2-1). Devant à la mi-temps grâce à un but inscrit par Moussa Dembélé, titulaire en raison de l’absence d’Alexandre Lacazette, le club rhodanien a tout gâché en l’espace de trois minutes en encaissant deux buts de l’avant-dernier de Ligue 1. Résultat des courses, l’OL s’est incliné et se retrouve une fois de plus distancé dans la course à l’Europe. Neuvième du championnat, Lyon accuse un retard de huit points sur Rennes, actuel cinquième. Un coup dur pour les Gones dont les hommes de Laurent Blanc ne se remettront pas dans la course à l’Europe selon Nicolas Puydebois.

L'OL définitivement distancé en Ligue 1 selon Puydebois

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Au micro de l’émission Tant qu’il y aura des Gones sur Olympique et Lyonnais, le consultant a fait savoir que selon lui, l’OL n’avait plus aucune chance d’accrocher l’Europe via le championnat. Il n’y a désormais plus qu’à tout miser sur la coupe d’Europe pour Lyon, qui affrontera Grenoble au Groupama Stadium en quart de finale. « Si l’OL veut jouer l’Europe la saison prochaine, ce sera forcément grâce à la Coupe de France car l’équipe n’est pas assez régulière en championnat, qui est un marathon. Aujourd’hui, qu’on le veuille ou non, même des équipes comme Rennes ou Nice ont plus de chance de se qualifier pour l’Europe que Lyon. Lille joue bien au ballon aussi et a un niveau de jeu bien supérieur à l’OL. Par rapport à ce que l’équipe propose, il est impossible de prétendre dépasser toutes ces équipes et de se qualifier pour la coupe d’Europe. Il n’y a pas de plan de jeu à l’OL, on ne devine pas ce qui est mis en place, ce qui est travaillé » a analysé l’ancien gardien lyonnais, dépité par la prestation affligeante des coéquipiers de Corentin Tolisso à Auxerre vendredi soir. Et qui n’a désormais plus aucun espoir de bien figurer au classement à la fin de la saison.