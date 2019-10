OL : Il réclame le cessez-le-feu contre Anthony Lopes

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Auteur d’une bourde monumentale qui a permis à Benfica de s’imposer en toute fin de match, Anthony Lopes a fait le malheur de l’Olympique Lyonnais, car le but égalisateur de Memphis Depay semblait devoir donner un point précieux au club de Jean-Michel Aulas en Ligue des champions. Mais en se précipitant dans une relance à la main, alors qu’il n’était pas sous pression, le gardien de but de l’OL a commis l’irréparable. Cependant, à l’heure où les réseaux sociaux commençaient à se déchaîner, Julien Huët, journaliste de la radio lyonnaise Radio Tonic, mais également d’Eurosport a tenu à rappeler une petite chose concernant Anthony Lopes. « C'est la première véritable boulette de Lopes depuis qu'il est titulaire (2013-2014). Cela arrive à tous les gardiens. Absolument à tous. Belle solidarité de ses coéquipiers qui sont tous venus le réconforter à la fin mais le plus beau réconfort aurait été d'égaliser », a commenté Julien Huët, dépité par le sale moment que s'apprête à passer le gardien de but de l'Olympique Lyonnais.