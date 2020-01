OL : Tousart dévoile les secrets de son départ de Lyon

Dans : OL.

En début de semaine, Lyon et le Hertha Berlin ont officialisé le transfert de Lucas Tousart dans la capitale allemande pour 25 ME.

Prêté à Lyon jusqu’à la fin de la saison, Lucas Tousart n’était pas poussé vers la sortie par la direction de l’Olympique Lyonnais. En effet, Jean-Michel Aulas, Juninho et Rudi Garcia étaient plutôt dans l’optique de conserver l’ancien milieu de terrain de Valenciennes. Mais sur le site officiel des Gones, Lucas Tousart a expliqué les raisons de son choix. Pour le milieu défensif de 22 ans, il était tout simplement temps de découvrir autre chose après cinq années rythmées passées du côté de l’Olympique Lyonnais, où il s’est imposé comme un titulaire au fil du temps et comme le successeur d’un certain Maxime Gonalons.

« C’est un nouveau challenge, nouveau championnat, un nouveau pays, une nouvelle langue, faudra se mettre à jour. Quand on reste longtemps dans un endroit, on a peut-être des envies d’ailleurs, de passer un cap, j’estimais que c’était le bon moment pour moi » a indiqué Lucas Tousart. Malgré ses envies d’ailleurs, il était tout simplement inenvisageable pour le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais de ne pas terminer la saison dans la capitale des Gaules, alors que se profile un 8e de finale de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin et une finale de la Coupe de la Ligue BKT contre le Paris Saint-Germain.

Tousart n'a jamais envisagé de partir cet hiver

« Je leur avais dit tout de suite : "je suis intéressé par votre projet, mais je veux finir absolument la saison avec Lyon". On n’abandonne pas le navire en milieu de saison. Puis, de par les objectifs qu’on avait à jouer et les matches qui sont intéressants, c’était la meilleure décision. Cela a été exaucé et je suis content de finir la saison à Lyon. On a des beaux matches qui nous attendent, la finale de la Coupe de la Ligue à Paris. La possibilité de soulever un trophée ensemble, ça serait la consécration pour moi de ces cinq années à Lyon. Puis bien finir la saison en championnat pour que le club retrouve la Ligue des Champions l’année prochaine à nouveau » a indiqué Lucas Tousart, dont les performances ont parfois été critiquées par les supporters de l’Olympique Lyonnais, mais dont la mentalité sera assurément regrettée dans les travées du Groupama Stadium de Décines la saison prochaine.