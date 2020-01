OL : Tousart est unique, il est indispensable à Lyon

Dans : OL.

Lundi après-midi, le Hertha Berlin a officialisé la signature de Lucas Tousart, transfuge de l’Olympique Lyonnais pour 25 ME au mercato.

Néanmoins, le milieu de terrain français de 22 ans va terminer la saison à l’OL sous la forme d’un prêt sec de six mois. Une demande du joueur, mais aussi et surtout de Rudi Garcia. Et pour cause, Lucas Tousart est un milieu de terrain utilisé de manière très régulière par le coach de Lyon depuis sa prise de fonction, et ce malgré la féroce concurrence dans ce secteur de jeu avec Jean Lucas, Maxence Caqueret, Thiago Mendes ou encore Houssem Aouar. Interrogé en conférence de presse au sujet de Lucas Tousart avant le déplacement de l’OL à Nice en 8es de finale de la Coupe de France, Rudi Garcia a confirmé que pour Lyon, il n’avait jamais été question de perdre l’ancien Valenciennois pour la fin de la saison.

« Lucas Tousart, rien ne va changer à mon avis pour lui malgré l’officialisation de son transfert au Herha Berlin. C’était son souhait de rester jusqu'à la fin de saison, mon souhait aussi et le souhait de tout le monde qu’il reste avec nous. On s’est qualifié en finale de la Coupe de la Ligue grâce à Lucas Tousart, son entrée a changé notre visage. C’est le seul joueur qu’on a dans ce profil. On a trop de matchs de haut niveau pour pouvoir se passer de ses services » a expliqué Rudi Garcia, rendant un bel hommage à Lucas Tousart, lequel a parfois été critiqué par les supporters de l’Olympique Lyonnais, mais a toujours pu compter sur le soutien de ses entraineurs successifs dans la capitale des Gaules. Rudi Garcia ne déroge pas à la règle, lui qui apprécie le registre de milieu très défensif et très travailleur de Lucas Tousart.