OL : Il avait rendu fou Aulas, Ghezzal prêt à revenir ?

Auteur d'une excellente saison avec Besiktas, Rachid Ghezzal est une option envisagée par l'OL pour combler le futur départ de Memphis Depay.

Toujours en lice en Coupe de France et à la lutte pour le titre malgré sa quatrième place actuelle, l'OL réalise une grande saison. Au-delà d'un milieu de terrain très bien fourni, c'est en grande partie grâce à son attaque redoutable que les Gones sont toujours en course. Malheureusement pour Rudi Garcia, son trio composé de Memphis Depay, Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere risque bien de devenir de l'histoire ancienne. En fin de contrat au terme de la saison, Memphis Depay, qui n'a jamais caché son désir d'évoluer dans un top club européen, quittera le Rhône. Les dirigeants lyonnais travaillent déjà à l'après Depay, et pourraient bien être tenté par le retour d'un ancien joueur.

L'OL prêt à rapatrier Ghezzal ?

Si l'on en croit les informations du média turc Fotospor, l'OL s'est renseigné auprès de Leicester sur la situation de Rachid Ghezzal. Actuellement prêté par les Foxes à Besiktas, le gaucher s'éclate en Turquie. Cette saison, il est impliqué sur 17 buts en 23 matchs (dont 14 passes décisives). Des performances qui lui ont permis de retrouver l'équipe nationale algérienne, avec qui il a brillé face à la Zambie avec un but et une passe décisive en 45 minutes. De quoi attirer l'oeil de plusieurs clubs européens, dont l'OL, qui voit en Ghezzal un potentiel successeur à Memphis Depay, alors que Moussa Dembélé va revenir cet été de l'Atlético de Madrid. En fin de contrat en juin 2022 avec Leicester et n'entrant pas dans les plans du club anglais, l'Algérien ne devrait pas coûter une somme excessive. Reste à savoir si Rachid Ghezzal sera tenté par un retour dans son club formateur, lui qui avait quitté l'OL en 2017 pour rejoindre l'AS Monaco gratuitement après avoir refusé de prolonger son contrat malgré plusieurs propositions de Jean-Michel Aulas.