London Calling, Houssem Aouar bientôt à Fulham

Par Claude Dautel

Poussé courtoisement vers la sortie, Houssem Aouar sait que l'Olympique Lyonnais ne veut plus de lui. Attendant une offre de Premier League, le milieu de terrain a peut-être trouvé.

Outre l’intérêt de Benfica, mais avec une offre inférieure à 10 millions d’euros qui ne peut pas convaincre Jean-Michel Aulas, c’est cette fois une équipe qui coche plusieurs cases qui se présente devant le bureau de l’Olympique Lyonnais pour Houssem Aouar. A un an de la fin de son engagement avec l’OL, le milieu de terrain est conscient que son départ d’ici jeudi 23 heures fera les affaires du club rhodanien, et peut éventuellement le relancer. Car Peter Bosz ayant décidé de le coller au placard, l’international tricolore sait que Lyon a tourné la page, et cela même s’il a été formé au club, atout énorme dans l’opération ADN lancée par le patron de l’OL. Après le Betis Séville, Nottingham Forest, West Ham, Nice et Benfica, c’est cette fois Fulham qui tape à la porte. Et cela tombe bien, le joueur de 24 ans a le souhait d’évoluer en Premier League.

Houssem Aouar veut jouer en Premier League

Le quotidien sportif dévoile l’intérêt du club londonien qui depuis quelques jours négocie à la fois avec le quatrième de Ligue 1, mais aussi avec Houssem Aouar afin de ne pas perdre du temps au moment où la fin du mercato se profile. Pour l'instant, le montant offert par Fulham n'a pas fuité, mais on l'a constaté lors de ce mercato, les formations anglaises ont de gros moyens à investir. Chez les Cottagers, le joueur lyonnais pourrait retrouver Kenny Tete, ancien joueur de l'OL, qui était titulaire samedi lors de la courte défaite de Fulham dans le derby contre Arsenal. Reste à avoir si tout cela va se confirmer dans les jours qui viennent, le dossier Aouar semblant particulièrement sensible.