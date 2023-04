OL : Houssem Aouar sur un plateau, ce club se méfie

Alors qu’il n’est plus que l’ombre de lui-même depuis plusieurs mois maintenant du côté de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar pourrait se trouver une belle porte de sortie lors du prochain mercato estival.

Entre Houssem Aouar et Lyon, l’histoire d’amour finit mal. Considéré comme l’un des plus grands talents du centre de formation de l’OL, le milieu de terrain a montré certaines choses, notamment lors du parcours de Lyon jusqu’en demi-finales de la Ligue des Champions en 2020, mais il a fini par s’éteindre. Désormais remplaçant sous les ordres de Laurent Blanc, le joueur de 24 ans s’apprête donc à partir par la petite porte en rapportant zéro euro à son club formateur… En fin de contrat en juin prochain, le nouveau 8 lyonnais ne prolongera pas, histoire d’être parfaitement disponible pour les quelques clubs européens qui s’intéressent encore à lui. Ces derniers jours, RMC Sport annonçait les motivations de l’Eintracht Francfort, du Bétis Séville et de la Roma, qui propose un bail de cinq ans au Lyonnais. Une rumeur que le club italien a décidé de nourrir, par l’intermédiaire de Tiago Pinto, qui a surfé sur la comparaison avec la Formule 1 et une éventuelle pole-position de son club pour récupérer le Franco-Algérien.

More on Houssem Aouar. AS Roma bid, one of the best on the table as talks are advanced but nothing signed yet. Roma offered 5-year deal. 🇩🇿 #transfers



Betis are working on this deal since last summer — Eintracht are waiting on player decision.



