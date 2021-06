OL : Houssem Aouar, la grosse surprise du mercato ?

Dans : OL.

Sous contrat encore deux ans avec l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar est annoncé sur le départ lors de ce mercato, mais le milieu de terrain pourrait surprendre tout le monde.

Houssem Aouar n’a pas réalisé une saison de rêve sous le maillot de l’OL, et cela s’est hélas terminé avec la défaite face à Nice qui prive le club de Jean-Michel Aulas de la prochaine Ligue des champions. Et le milieu de terrain ne s’est pas remonté le moral avec l’équipe de France Espoirs, puisque les joueurs de Sylvain Ripoll ont été éliminés par les Pays-Bas après un scénario catastrophe…avec notamment deux énormes occasions ratées par le joueur de Lyon. Houssem Aouar va donc pouvoir se tourner vers les vacances, et réfléchir à ce que sera son avenir. Car à deux ans de la fin de son contrat avec Lyon, et un an après avoir été à deux doigts de partir de l’OL, Aouar sait que le prochain mercato pourrait être le « bon ». Cependant, rien ne dit que du côté du Groupama Stadium on ne reverra pas le joueur de 22 ans.

Houssem Aouar est en effet une valeur sûre de l’effectif lyonnais, mais sur le plan financier les 60 millions d’euros réclamés en 2020 par Jean-Michel Aulas pour céder son joueur sont à oublier. Désormais, le milieu de terrain est estimé à 40ME par Transfermarkt, et même 30 millions d’euros selon d’autres sources. Et ce samedi, Le Progrès affirme que plutôt que de brader Aouar, l’Olympique Lyonnais pourrait le conserver une saison de plus afin d’essayer de le valoriser un peu plus sous les ordres de Peter Bosz. « Aouar pourrait se relancer, chez lui, après une saison en demi-teinte », précise le quotidien régional. Reste que si la Juventus et Arsenal lui font réellement des offres lors du prochain mercato, le jeune joueur de l'OL pourrait tout de même se poser la question de savoir s'il n'a pas intérêt à dire oui dès maintenant à un transfert plutôt que de repousser à plus tard son choix.