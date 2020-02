OL : Guimaraes a déjà son supporter n°1 !

Dans : OL.

Bruno Guimaraes a été titularisé pour la première fois avec Lyon vendredi soir à Metz. Et Raymond Domenech applaudit cette première sortie du joueur brésilien arrivé au mercato.

Attendu comme le Messie, et même le Messi, par les supporters de l’Olympique Lyonnais, Bruno Guimaraes a joué son premier match de Ligue 1 et contribué à la victoire de l’OL à Metz. Bien évidemment, il ne faut surtout pas essayer de juger le vrai niveau du milieu de terrain brésilien arrivé au marché hivernal des transferts. Mais à l’image d’un Jean-Michel Aulas déjà emballé, Raymond Domenech est lui aussi persuadé après l’avoir vu jouer contre le club lorrain que Bruno Guimaraes va beaucoup apporter à Lyon cette saison et les suivantes. S’il ne veut pas crier tout de suite au génie, l’ancien sélectionneur national, fan de l’Olympique Lyonnais, a apprécié la prestation du capitaine de l’équipe olympique du Brésil.

Et Raymond Domenech de dire pourquoi il appréciait Bruno Guimaraes. « Que note je donne à Bruno Guimaraes contre Metz ? 7/10 sans hésitation. Il a fait un bon match. C’est un joueur qui va donner le ton dans le jeu de l’OL. Il est capable de jouer juste, d’accélérer et donner les ballons devant. Ce n’est pas un joueur qui va tourner en rond et qui va donner les ballons derrière. Pour un premier match, Guimaraes découvrait quand même le championnat de France, je lui donne une note d'encouragement. Il mérite cela », a confié l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.