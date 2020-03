OL : Guardiola succombe à Houssem Aouar au mercato !

Dans : OL.

Avec 9 buts et 7 passes décisives depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, Houssem Aouar est assurément l’un des hommes forts de l’Olympique Lyonnais.

Parfois critiqué pour son irrégularité, le meneur de jeu de l’OL a progressé dans ce domaine cette saison, à tel point qu’il est devenu le deuxième joueur le plus décisif des Gones derrière Moussa Dembélé. Sans surprise, ses prestations ne laissent pas indifférents à travers l’Europe. La semaine dernière, son nom a notamment été cité à la Juventus Turin dans l’optique du prochain mercato. Mais selon les informations récoltées par The Sun, c’est en Angleterre que le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais pourrait évoluer la saison prochaine…

Et pour cause, Manchester City songerait très sérieusement à faire d’Houssem Aouar l’une de ses recrues phares du mercato estival. Très admiratif du joueur, Pep Guardiola a ainsi informé ses dirigeants de son intention de recruter le milieu de terrain de l’OL au prochain mercato. Reste à voir si Manchester City a réellement une chance de rafler la mise, alors que le champion d’Angleterre en titre est suspendu, en attendant la réponse de son appel auprès du Tribunal arbitral du Sport, de coupe d’Europe pour les deux prochaines années. Par ailleurs, le média révèle que Manchester City n’est pas la seule écurie britannique à s’intéresser à Houssem Aouar puisque Chelsea et Arsenal sont également sur les rangs. Pour l’heure, aucune précision concernant le prix réclamé par Jean-Michel Aulas pour le joueur formé à l’OL n’est indiquée. Mais nul doute qu’en cas de transfert, le président lyonnais réclamera une somme supérieure à 50 ME…