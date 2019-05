OL : Manchester City fonce tête baissée sur Aouar !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

A la recherche de deux milieux de terrain au minimum pour renforcer son effectif, Manchester City va encore dépenser des millions d’euros cet été.

En effet selon la presse anglaise, c’est une enveloppe de 230 ME dont dispose Pep Guardiola pour faire ses emplettes. Avec un tel budget, il y a de quoi s’amuser et voir les choses en grand. Et à en croire les informations obtenues par le Daily Mail, le coach catalan sait déjà précisément le joueur qu’il veut au poste de milieu de terrain. En effet, l’intérêt de Manchester City pour Houssem Aouar est toujours intact. Et il est même de plus en plus important selon le média britannique…

La preuve, Houssem Aouar serait tout simplement en tête sur la liste des potentielles recrues dans ce secteur de jeu. Le milieu de l’OL avait énormément impressionné Pep Guardiola durant la double confrontation entre Lyon et Manchester City en Ligue des Champions. « C’est un très bon joueur » avait notamment confié le coach citizen, qui souhaite donc son arrivée pour combler le probable départ de Gündogan. Reste maintenant à savoir si Jean-Michel Aulas sera ouvert aux négociations, lui qui privilégie un départ de Tanguy Ndombele pour renflouer les caisses, et qui a toujours fermé la porte à Houssem Aouar. Tout du moins publiquement.