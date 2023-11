OL ‍: Grosso viré et remplacé par Sampaoli ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a beau avoir renoué avec la victoire, le club de John Textor est toujours dernier de Ligue 1. Le propriétaire de l'OL travaille à une possible nouvelle révolution.

L’Olympique Lyonnais passe la trêve internationale dans un calme relatif, la victoire arrachée la semaine passée à Rennes ayant relancé les espoirs d’un maintien facile en Ligue 1. Mais le calendrier commence à s’intensifier pour Alexandre Lacazette, à commencer par la réception de Lille le week-end prochain au Groupama Stadium. Un match que l’OL doit gagner afin de confirmer devant son public que les six mois sans victoire sont désormais à totalement oublier. Pour cela, Fabio Grosso peut compter sur la relative confiance des supporters, son agression à Marseille lui ayant redonné du crédit. John Textor n’est cependant pas du genre à s’apitoyer et à travers les différents clubs de la planète Eagle Football on sait que le propriétaire américain de Lyon est sans pitié dans le choix de ses entraîneurs. Fabio Grosso pourrait donc vite être remercié si Textor le décide, et à en croire Rudy Galetti, journaliste italien qui pèse plus de 100.000 followers sur X, un entraîneur est déjà sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais et ce n’est pas un inconnu en Ligue 1.

Textor négocie avec Sampaoli

🚨🗣️ #OL approached #Sampaoli, as a possible replacement of Grosso, to explore the room of negotiation.



❌ Despite rumors, no talks between the 🇦🇷 coach and 🇵🇪 National Team.



🔙 Weeks ago, Jorge was in contact with Ajax, which preferred van 't Schip. #Transfers @Lemos_Santos pic.twitter.com/xADzahVA0y — Rudy Galetti (@RudyGaletti) November 18, 2023

Le journaliste révèle en effet que « l’OL a approché Jorge Sampaoli, comme remplaçant possible de Fabio Grosso. », Rudy Galetti précisant que l'entraîneur argentin avait été contacté il y a quelques semaines par l'Ajax Amsterdam sans que cela se concrétise. Sampaoli connaît évidemment très bien la Ligue 1 puisqu'il était sur le banc de l'Olympique de Marseille entre février 2021 et juillet 2022, le technicien de 63 ans préférant claquer la porte en estimant qu'il n'avait pas les moyens de ses ambitions, alors même qu'il avait qualifié l'OM pour la Ligue des champions. Désormais libre, après deux très brefs passage à Séville et à Flamengo, Jorge Sampaoli est donc en mesure de revenir en France si John Textor décide de faire sauter le fusible Fabio Grosso. Ce dernier sait donc à quoi s'en tenir.