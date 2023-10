OL ‍: Grosso persiste, Cherki brutalement poussé vers la sortie

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Etincelant avec l’équipe de France Espoirs, Rayan Cherki n’a toujours pas gagné les faveurs de Fabio Grosso à Lyon. L’entraîneur des Gones lui reproche encore un manque d’implication collective. Un traitement qui, selon Jérôme Rothen, devrait inciter le milieu offensif à partir.

Fabio Grosso en a remis une couche sur Rayan Cherki. Malgré la démonstration de son milieu offensif, impressionnant contre Chypre avec l’équipe de France Espoirs (9-0) mardi, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a rappelé que son jeune talent n’était pas un joueur à part. Pour l’Italien, le Bleuet doit encore apprendre à s’intégrer dans un collectif. Des critiques incessantes qui agacent Jérôme Rothen.

« Ces entraîneurs qui trouvent des explications, qui nous disent "Cherki est un joueur de ballon, moi je veux un joueur de football"... Moi je le renvoie regarder les matchs des concurrents de Cherki à Lyon, et pas au PSG ou à Monaco, a réagi le consultant de RMC. S'il y avait cet effectif, peut-être que je serais un peu d'accord avec Grosso en disant que Cherki doit évoluer. Mais franchement, vous vous foutez de moi ou quoi ? Vous l'avez vu jouer Jeffinho ? Tu l'as vu jouer Nuamah ? Diawara, Caqueret ? Parce que je cite les milieux de terrain. »

« Arrêtez vos bêtises, il n'y a pas de meilleur ou pas. C'est mettre une étiquette sur Cherki en disant : "Cherki a une mauvaise attitude, il marche, Cherki joue pour sa gueule, Cherki n'est pas décisif..." En effet, depuis le début de la saison, Cherki n'est pas décisif, il y a des manques au niveau des stats, il doit faire mieux dans les passes décisives et dans les buts, a reconnu l’ancien Parisien. Mais quel joueur s'en sort aujourd'hui à Lyon ? Ils sont derniers au classement ! Il n'y a personne. Moi j'ai parlé à des joueurs dans le groupe lyonnais, ils ne m'ont pas dit spécialement qu'il y avait un problème Cherki. »

« Casse-toi ! »

« (...) En équipe de France Espoirs, Thierry Henry le découvre et a trouvé la bonne formule. Il joue pour les autres, il est décisif, il marque des buts et il est dans le bon état d'esprit, il a le sourire, ce n'est pas possible ça à Lyon ? Grosso a joué avec Caqueret et Tolisso en numéro 10, waouh quelle réussite... Vous allez me dire que Cherki est inférieur à ces deux joueurs ? Si tu commences à t'en prendre à ton meilleur joueur offensif, avec Lacazette, Lyon ne va pas y arriver. Je lui souhaite : "casse-toi ! Cherki, casse-toi vite au mercato d'hiver !" », a encouragé Jérôme Rothen, inquiet pour la progression du Lyonnais.